MÄRT IBRUS | Klubikorvpalli tippaeg on käes

Sel aastal ootab loomulikult olümpiaturniir parimate osavõtul. Paraku on rahvuskoondiste osakaal üldises karussellis vähenemise tendentsis. See ei võta siiski asja võlu, südamesopis me ikkagi igatseme omade võitu, tahame võrrelda, teada, kes on parim. Klubikorvpall aga ruulib, see on kaasaegses meelelahtusmaailmas paratamatu. Ka siin on võrdlusmoment, omati hoopis teistel alustel.