DELFI LUZERNIS | Peatreener Häberli enda ja Vassiljevi viimase koondisemängu eel: ma veel ei tea, kas ta saab platsile

Kui Šveits on alates 27. maist laagris, siis Eesti koondis sai kokku pühapäeval ja mängule minnakse vastu vaid kahe trenni pealt. „Tunne on hea. Eriline on olla tagasi kohas, kus olen varem töötanud, ja ootan väga seda mängu. Oleme valmis,“ tõdes 2019. aastal Luzerni klubi juhendanud Häberli, kelle järgmine töökoht oligi Eesti koondises. „Lähenemine on sama - oluline on minu viimase mängu puhul hoida rutiini. Muidugi oli aega vähe ja enamasti saame rohkem valmistuda, kuid saime selle ajaga enda asjad tehtud.“