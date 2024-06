Latvala tõi Ott Tänaku Toyota sõitjatele eeskujuks

Latvala ei varja, et on pettunud, sest pühapäeval läksid punktid masendava ülekaaluga Hyundaile, kui suurima punktisaagi kogusid Tänak ja Thierry Neuville .

„Trend on olnud selline, et oleme suutnud rallisid võita ja võitude nimel võidelda. Erinevus on tulnud just pühapäevadest,“ ütles Latvala Rallit.fi-le. „Hyundai või nende sõitjad on saanud pühapäeval rohkem punkte. See teebki tootjate arvestuses vahe sisse.“