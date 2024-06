Venemaa hokitäht: ma ei saa kodumaale sõita, sest järgmine päev oleksin juba Siberis

Zadonov, kes veedab tänavuse suve koos perega Miamis, on üldse ainus NHL-is mängiv Venemaa hokimees, kes on Ukraina sõja avalikult hukka mõistnud.

„Peamine on [klubi valikul] siiski Stanley karika võitmine. See oli minu viies kord play-offis ja ma pole teisest ringist edasi pääsenud. Tahan lihtsalt leida meeskonna ja kodu, kus oleks võimalus võitmiseks. Ma arvan, et ka Vancouver on üks selline võimalus,“ sõnas Zadorov.