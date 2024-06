DELFI VIDEO | Rasmus Mägi on EM-i eel optimistlik: kõik on kenasti kontrolli all

Mägi avas võistlushooaja 25. mail USA-s Eugene’is peetud Teemantliiga etapil ja tegi üheksa päeva jooksul kolm starti. Eugene’is sai ta kirja 48,85, 30. mail Oslos 48,56 ja eile Stockholmis 48,72. Mägi on EM-il medalikandidaatide seas, Roomas võistlevatest 400 m tõkkejooksjatest on tema hooaja tippmark viies.

Mida Mägi nende võistlustega enda kohta teada sai? „Et saan tõketest üle,“ naeris ta. „Võistlussituatsioon on lihtsalt teistsugune ja seda oli vaja. EM-ile ühe stardi pealt minna olnuks ebamäärane. Olen saanud aasta aega kvaliteetselt trenni teha. Usun, et kõik on kenasti kontrolli all ja saan rahulikult EM-ile vastu minna.“