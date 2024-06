KUULA | Soolopurjetajate katsumused merel: magamata ööd, hallutsinatsioonid ja lõputu merekohin

Olenemata sellest, kas harrastada soolopurjetamist oma lõbuks või osaleda ametlikel võistlustel, venib üks sõidukord tihti mitme päeva pikkuseks. Seega tõusetuvad sellised küsimused nagu kuidas sättida oma unerutiini, kuidas korraldada toidukordi ning kui palju on aega öösel üles ärkamiseks, kui paadis olukord jamaks läheb.

Soolopurjetaja ja võistluste korraldaja René Allik ütleb, et teatud mõttes on soolopurjetamine täiesti omaette maailm. „See on suur vaimne väljakutse, aga teisalt ei tohi sellest enda jaoks mingit tonti teha,“ lausub ta ja rõhutab, et ala puhul on tegemist kättevõtmise küsimusega.

Soolopurjetaja Anna-Liisa Talts on hetkel sõitmas miniklassis, sest ta leiab, et just sealt on kõige kergem alustada. „Miniklass on avamere soolopurjekate vaates sama nagu kardisõit vormelimaailmas, millest kõik reeglina alguse saab,“ võrdleb ta erinevaid spordialasid.

Ent soolopurjetamine ei piirdu vaid tehniliste oskustega, vaid esitab korraliku väljakutse ka vaimsele seisundile, ütleb endine soolopurjetaja Ülar Mark. „Esimene öö pärast starti möödub tavaliselt magamata, aga siis teisel päeval pead juba hakkama otsima hetki, kus magada. Kolmandal päeval lülitub mul isiklikult sisse selline soolorežiim – täiesti tavaline on see, et näed natuke hallutsinatsioone, hakkad kuulma merekohinast mingite inimeste sõnu või puhked lihtsalt lahinal nutma,“ avab Mark soolopurjetajate peas toimuvat võistluste ajal.

