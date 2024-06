Viimsi sõlmis lepingu Mark-Andreas Jaaksoniga. „Soovime Eesti-Läti liigas jõuda play-off´i“

Mark Andreas Jaakson sõnul kaldus valik Viimsi kasuks organisatsiooni visooni ja pakutavate arendavate treeningtingimuste poolest, „Valisin Viimsi, kuna meeldib treenerite ja organisatsiooni visioon ning ideed, kuidas areneda nii meeskonnana, mängijana kui ka inimesena üleüldse. Samuti on siinne organisatsioon väga professionaalne ja super keskkond, kus igapäevaselt tööd teha. Meeskonna vaates ootan kindlasti, et teeksime veel parema hooaja kui oli eelmine. Jälgisin Viimsi tegutsemisi palju juba eelmisel hooajal ning mida aeg edasi, seda küpsemaks meeskonna mäng läks. Nüüd tahame kindlasti Eesti-Läti liigas jõuda play-off´i. Isiklikus plaanis soovin veel rohkem edasi areneda ning mänguminutite toel veel rohkem siin liigas kanda kinnitada. Usun, et suudan Viimsi võistkonnale uue käigu juurde anda ning teeme koos vägeva hooaja,“ vahendas Viimsi mängumehe sõnu.

Viimsi meeskonna peatreener Valdo Lips: „Mark-Andreas ambitsioonika mängijana sobib meie võistkonda suurepäraselt ja minul treenerina on hea meel, et Mark-Andreas meid usaldab oma korvpalluri teekonnal. Teeme omalt poolt kõik, et teda arengus aidata ja ka meie ühised meeskondlikud eesmärgid täituksid. Mark-Andreas on tänapäevane korvpallur, keda on võimalik vastavalt vajadusele kasutada mitmel positsioonil, mis annab võistkonnale lisakäike ja võimaluse mängida modernset korvpalli.“