DELFI LUZERNIS | Seitse võtmeküsimust. Kas Vassiljev jääbki pingile? Kas värskemad on Eesti või Šveitsi mängijad?

Kas Vassiljev jääb tõepoolest pingile? Häberli kutsus tema käe all tähtsas rollis olnud koondise kapteni selgi korral enda meeskonda ja Vassiljev teatas seepeale, et Luzerni matš jääb tema viimaseks sinises särgis peetud matšiks. See on mitmes mõttes ka loogiline, sest viimase aja vigastuspauside pealt 39-aastane Vassiljev üht pikka rahvuste liiga uhamist või maailmameistrivõistluste valiktsüklit välja ei vea. Aga kui palju kannatab Vassiljevit mängitada?