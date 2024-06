DELFI LUZERNIS | Väravapõuas Šveitsi koondise peatreener: tahame Eesti vastu tulemust, mis annaks EM-iks enesekindlust

Ehkki Šveits kindlustas valiksarjas EM-koha, siis see ei tulnud sugugi lihtsalt. Murat Yakini hoolealused alustasid küll kolme võiduga, aga seejärel jooksid asjad kokku. Viimasest seitsmest valikmängust võitsid šveitslased vaid ühe ja nad jäid I-valikgrupis teisena õite napilt Iisraeli ette. Sealjuures viigistasid nad kahel korral Kosovoga ja korra Valgevenega.

Sealjuures on muredki vaheldunud, sest tsükli alguses ei pidanud neil kaitse ning viimasel poolel aastal on meeskond olnud püstihädas väravate löömisega. Võttes sisse ka kaks tänavu kevadel toimunud sõpruskohtumist, siis on Šveits viimases viies mängus löönud kolm väravat (1:1 Iisraeliga, 1:1 Kosovoga, 0:1 Rumeeniaga, 0:0 Taaniga, 1:0 Iirimaaga - E. K.).