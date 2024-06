Esikohast ilma jäänud Ogier: elus on palju hullemaid asju, mõnikord lihtsalt lendab s***a ventilaatorisse

„Motosport on vahel selline, et mõnikord lihtsalt lendab s***a ventilaatorisse. Saan öelda ainult seda, et ma poleks saanud midagi teisiti teha,“ vahendas rallit.fi Ogier’ sõnu. „Meil olid käed-jalad tööd täis, et liidrikohal püsida. Teadsime, et katse viimane osa tuleb keeruline. Kahjuks purunes meil kolm kilomeetrit enne finišijoont rehv ja siis polnud enam midagi teha.“

Ogier lisas, et maailmas on teisigi asju, mis on rallist palju olulisemad. „Rehvi purunemine maksis meile seekord võidu, kuid me peame sellega lihtsalt leppima. Loomulikult on see raske, kuid see pole maailma lõpp. Elus on palju hullemaid asju. Minu mõtted on praegu Ari Vatase ja tema perega. See on halvim asi, mis elus juhtuda saab,“ ütles Ogier, viidates oma endisele mänedžerile Kim Vatasele, kes möödunud nädalal vähki suri.