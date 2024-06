Norra kardivõistlusel hukkus 15-aastane sõitja

Paraku sai kõik traagilise lõpu. Laupäeval kell 18.00 sattus võistluse käigus õnnetusse 15-aastane poiss, kes hukkus sündmuskohal. Kuigi õnnetuse täpsemaid detaile pole avaldatud, kirjutab NRK, et hukkunud võistleja masin rullus üle katuse.

„See on Norra motospordi jaoks uskumatult raske päev. Ta lahkus meie seast liiga vara ja liiga noorelt. Meie kõigi mõtted on tema lähedastega,“ kommenteeris sündmust autospordiliidu peasekretär Hallgeir Raknerud.

„Mul on väga kurb kuulda ja lugeda sellest, mis Andebus täna juhtus. See on traagiline õnnetus, mida ma ei sooviks kellelegi. Avaldan lähedastele sügavat kaastunnet. Puhka rahus,“ kirjutas Hauger.