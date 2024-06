Olümpiavõitja ja maailmarekordimehe alistanud Zirk saavutas Monacos kolmanda koha

„Kuna ujusin valitseva maailmameistri Hwangi kõrval, siis teadsin, et tema taktika on kiirelt alustada ja läksin samuti julgelt peale. Teine distantsi pool maksin veidi lõivu selle eest, kuid kokkuvõttes taktika õigustas end,“ märkis ujuja, kes 100 m pöördes edestas ka oma rahvusrekordi graafikut.

Viimase võistlusosa algus viibis üsna pikalt ja oli isegi oht, et võistlus võidakse katkestada. „Veekvaliteet oli õhtul ikka täitsa käest ära, väga raske oli näha basseinipõhja, kuid see on meie jaoks oluline, et teaksime millal pöörde- ja finišisein tuleb,“ selgitas Zirk.