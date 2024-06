Meistrite liiga skandaali jäljed viivad Venemaale ja Valgevenesse

Kõigil väljakule jooksnud fännidel oli seljas valge särk kirjaga „Mellstroy“, mis on viide Valgevene suunamudijale Andrey Burimile. Väidetavalt on just tema selle kõige taga, kuna veebruaris kirjutas Burim Telegramis, et need, kes finaalis väljakule jooksevad, saavad temalt 30 miljonit rubla ehk umbes 305 000 eurot. Seda tingimusel, et nad on väljakul temanimelises särgis.