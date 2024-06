Konstantin Vassiljevi teekond osavast imelapsest Eesti jalgpalli suurkujuks. Lõpetuseks ka skandaalid

Teisipäeva õhtul sulgub Luzernis Swissporarenal Eesti jalgpalliajaloo suur peatükk – 39-aastane Konstantin Vassiljev lõpetab koondisekarjääri. Šveitsis platsile joostes teeks ta seda 158. korda ja temast saaks sellega rekordinternatsionaal. Viimaste aastate skandaalid on Vassiljevi pärandit omajagu murendanud, kuid kui võtta arvesse ainult Eesti koondise särgis peetud kohtumisi, siis ilmselt ei leia siit maamunalt paremat meest. Lõpuks on Vassiljevist igaühel oma mälestus. Tema eakaaslasena on minu mälestus just selline.