DELFI VIDEO SARDIINIAST | Järveoja ootamatust võidust: järsku Ott uuris, et palju me enne katset Ogier’le kaotasime

„Vahetasin tiimiga parajast sõnumeid ja järsku Ott uuris, et mis meil enne katset [Ogier’ga] vahe oli. Vastasin 6,1 sekundit, mille peale ta siis ütles, et kuule me vist võitsime,“ meenutas Järveoja ootamatut lõpplahendust.