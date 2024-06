Audru ringraja operaator traagilisest surmajuhtumist: See oli suur šokk. Astume samme sarnase õnnetuse välistamiseks

Ta kinnitas, et raja vastavust rahvusvahelistele nõuetele on korduvalt üle kontrollitud.

Ta lisas: „Audru ringrada tegutseb tänasel kujul alates 2013. aastast. Tavaolukorras ei jää õnnetuspaik rajalt väljasõidu alasse ja eksimuse korral ei tohiks sattuda sõitja või sõiduk antud suunas libisema. Audru ringrada on ka regiooni kõige suuremate väljasõidualadega ja lähipiirkonna teiste radade väljasõidualad on sarnaselt murukattega. Asfalteeritud või kergkruusaga väljasõidualadega radasid Balti riikides pole. Kuna õnnetus ei toimunud väljasõidualal, siis ei oleks antud juhul väljasõiduala kattematerjal ka midagi muutnud.“

Halli sõnul on tegemist esimese traagilise juhtumiga Audru raja ajaloos. „Mootorispordis, seal hulgas mootorrattaspordis ei saa paraku kukkumisi ja õnnetusi 100% välistada. See teeb radade ohutuks muutmise erakordselt oluliseks. Kinnitan, et suhtume õnnetuse põhjuste väljaselgitamisse täie tõsidusega, teeme igakülgset koostööd Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooniga ja võtame omalt poolt ette samme sarnaste juhtumite kordumise välistamiseks. Oleme juba tellinud algaval nädalal 6. kurvi piirkonnas pinnasetööd, et likvideerida õnnetuspaiga kõrvale jääv kuivenduskraav ning tõsta pinnast rehvitõkke ees,“ lisas Hall.