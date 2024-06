„Juba see, et mäng peeti ligi 90 000 pealtvaatajat mahutaval Wembley staadionil, jättis finaalist väga erilise mulje. Kogu see atmosfäär staadionil ja ka Londoni linnas jättis erilise ja jõulise mulje,“ ütles Pohlak pühapäeva ennelõunal Delfile.