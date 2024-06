Autoralli MM-sari sõlmis Saudi Araabiaga rekordilise lepingu

WRC ja Saudi Araabia vaheline tehing on väidetavalt ajaloo suurim. Kui tavaliselt on sõlmitud lepingud kas ühe, kahe või kolme aasta pikkused, siis Saudi Araabia tehing hõlmab koguni järgmist kümmet aastat.

Ka lepingu väärtus on väga suur. MM-rallide korraldajad maksavad promootoritele korraldustasusid, mille suurus on riigiti erinev. Eeldatakse, et Saudi Araabia MM-ralli lepingu väärtus on vähemalt kümneid miljoneid eurosid.