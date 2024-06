Djokovic jõudis südaöösel rekordilise võiduni

Djokovici jaoks oli see 369. võit suure slämmi turniiril, millega ta kordas Šveitsi legendi Roger Federeri rekordit. Uue tippmargi võib serblane püstitada juba esmaspäeval, kui ta läheb vastamisi 23. asetusega argentiinlase Francisco Cerundologa.

„Olin tõsises hädas ja annan au Lorenzole, et ta tekitas minus väljakul ebamugavust ja mängis tõeliselt hämmastavat tennist. Väga kõrgel tasemel. Ühel hetkel ma tõesti ei teadnud, mida teha,“ tunnistas 37-aastane Djokovic. „Kolmandas setis ja neljanda alguses temaga mängimine ei tundunud üldse hea.“

Serblane lisas, et südaöösel, kui ilm on niiske ja külm, on kõva saviväljakuga raske kohaneda. „Te peate öösel kell 2 enam kui 20-löögiseid pallivahetusi. Kes mängib öösel kell 2 tennist?“ küsis Djokovic ajakirjanikelt.