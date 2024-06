PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Fännid tahavad kompromissitut võitlust, aga käsk taanduda oli täitmiseks

Tänak tunnistas, et päeva teises pooles nappis tal enesekindlust ning ta ei tundnud end sõites mugavalt. „Ma ei oodanud, et päeva teine pool on nii keeruline. Kiiruskatsed meeldisid mulle, aga meie jaoks asjad ei toiminud, me ei saanud autoga hakkama,“ sõnas ta. „Tiimi korraldus mind ei seganud. Lõpuks oli see mõistlik otsus. Kui enesekindlust pole ja kiirus pole kontrolli all on asjad lihtsad juhtuma.“