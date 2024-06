DELFI VIDEO SARDIINIAST | Ott Tänak: ralli võit pole oluline ja ei muudaks midagi

„Me ei saanud autoga hakkama, rütmi ei tekkinud ja see tegi sõidu väga keeruliseks,“ rääkis Tänak, et laupäeva pärastlõunased katsed talle miskipärast ei sobinud.

Thierry Neuville’i katkestamise järel andis meeskond eestlasele ka korralduse ennast tagasi hoida. Tänaku sõnul oli see mõistlik otsus. „Kui enekindlust pole ja kiirus on kontrolli alt väljas, siis võib juhtuma hakata ja seda polnud vaja.“

Ühtlasi andis Tänak mõista, et homme enam Ogier’d püüdma ei minda. „Tänasest pole enam ralli üldvõit oluline, sest nüüd on punktid lukus ja see ei muudaks midagi. Ainult homsed punktid on veel mängus ja loodetavasti me neid kogume ka.“