KAS TEADSID?| Meistrite Liiga finaalis osalev Real Madridi superstaar teeb tegusid ka e-spordi maailmas

Möödunud aasta lõpus sai Real Madridi superstaarist Vinicius Jr-ist Brasiilia populaarseima e-spordi organisatsiooni LOUD kaasomanik. 23-aastane ääremängija eesmärgiks juhtivas rollis on parandada võistkonna sisuloomet, luues eksklusiivset materjali meeskonna sotsiaalmeediasse ning laiendada ettevõtte hariduslikke eesmärke läbi enda Vini Jr instituudi kaudu, mis pakub Brasiilia noortele telefonirakenduse kaudu arendavaid materjale, koostöös luuakse uut sisu ning tugevdatakse hariduse kättesaadavust jalgpalluri kodumaal.

Detsembris organisatsiooniga liitunud Vinicius ütles toona, et LOUDiga liitumine oli ideaalselt sobilik ning annab talle võimaluse julgustada noori mängureid ka enda õpingutele keskenduma ning toetada neid nii spordiväljakutel kui ka arvutite taga.

LOUDi näol on tegemist maailma ühe populaarseima e-spordi organisatsiooniga, mis teenib aastast-aastasse enim tähelepanu sotsiaalmeedias, olles X-is viimastel aastatel enim uusi jälgijaid teeninud ning säutsudes mainitud küberspordi meeskond. Meeskonna kõrghetk oli 2022. aastal, kui võideti Valoranti suurim Masters turniir ning brasiillased valiti aasta parimaks e-spordi meeskonnaks terves maailmas. Samuti tegutsetakse mobiilimängus Free Fire ja maailma suurimas e-spordi mängus League of Legends, kus LOUD on viimasel neljal hooajal kroonitud Brasiilia meistriteks.