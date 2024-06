Kaks kanget Londonis - Kroos või Reus?

Statistilisest vaatepunktist on Reus tosina Borussias veedetud aasta jooksul mänginud 428 kohtumist, löönud 170 väravat ning andnud 131 väravasöötu. Kroosi numbrid Reali särgis on seevastu 464 mängu, 28 väravat ja 98 söötu. Need küll selgelt kahvatuvad Reusi kõrval, kuid tuleb arvesse võtta, et mehed mängivad eri positsioonidel ning nende mängustiilid erinevad küllaltki palju.

Edaspidi läksid rahvuskaaslased eri teed. Kroos lahkus hooaeg hiljem Saksamaa meisterklubist ebasoodsate lepingutingimuste tõttu ning Reus jäi tosinaks aastaks kollasärkidele lojaalseks. Täna on Kroosist sirgunud üks Madridi Reali, Saksamaa koondise ning üldse läbi aegade parimaid keskväljamaestroid. Ta on napsanud Reali särgis nii neli Meistrite liiga võitu, kui ka sama palju Hispaania meistritiitleid. Reus’i võib samas lugeda üheks viimaste aegade halvima õnnega vutistaariks. Tema suurte tiitlite saldos on vaid kaks Saksamaa karikavõitu.

Algusest peale palju omavahel võrreldud mängijate saatel on üles kasvanud terve põlvkond jalgpallifänne, sealhulgas käesoleva artikli autor. Oma karjääri talvel olevad suurmeistrid on juba kord vana maailma kõrgeima klubisarja finaalis kohtunud, 11 aastat tagasi ja samuti Wembley`l. Kroos Bayerni särgis, Reus ikka Dortmundi kollases rüüs. Toona jäi peal Kroos.

Kui Real läheb finaalile vastu selge favoriidina, siis Borussia on kui Taavet, kes Euroopa Vutikoljatile vastu püüab astuda. Õhtune matš on iga jalgpallifänni jaoks sama kohustuslik, kui gümnaasiumis „Tõe ja õiguse“ lugemine, sest oma viimsed esitused klubivuti kõrgeimal areenil teevad legendid Kroos ja Reus. Tõenäoliselt ei mängi kumbki neist peale tänast enam Meistrite Liiga finaalis, kuna Kroos lõpetab pärast Euroopa meistrivõistluseid sportlaskarjääri ning Reusi seostatakse Transfermarkti andmetel ookeanitaguse Los Angeles Galaxy’ga.

Nagu varem mainitud, siis tiitlite võrdluses on Kroos tugevalt peal, kuid on siililegi selge, et Reusi tiitlivõlg on seotud tema lojaalsusega klubile, mis mängib samas liigas Müncheni Bayerniga ning mille rahakott ei ole piisavalt suur, et samaväärselt Real Madridile tiitlite eest võidelda.

Lõppude lõpuks on Reusi vastu tema karjääri jooksul huvi tundnud nii Londoni Chelsea, Bayern ning samuti tänane vastane Real Madrid, kuid Dortmundi mängumees on alati klubile lojaalseks jäänud.

Mida võit ühele või teisele poolele tähendaks?

Dortmundi triumf annaks Reusile võimaluse vaigistada kriitikud, kes aastate vältel tema lojaalsust kritiseerinud on. Eriti tähenduslik oleks see tema jaoks seetõttu, et eelmisel aastal jäi ta eriti napilt ilma Saksamaa meistritiitlist, kui Bayern võitis parema väravate vahe tõttu. Lisaks käivad kõlakad, et Dortmundi võidu korral on just Reus see mees, kes karika esimesena taeva poole tõstab. Ilmselt ei ole maailmas ühtki jalgpallifänni, kes ei sooviks Reusile Meistrite liiga võitu.

Kroosi tiitlivõit oleks tema jaoks juba kuues ning maagiline viies Los Blancose särgis. On ilmne, et see kinnitaks veelgi enam Die Mannschafti legendi Lothar Matthäusi väidet, et Kroosi puhul on tegemist läbi aegade parima Saksamaa poolkaitsjaga. Sama on öelnud Reali loots Carlo Ancelotti, kes austab Kroosi otsust lõpetada karjäär absoluutses tipus. Ka Kroosi näol on tegemist armastatud vutilegendiga, kelle võit viimases klubikarjääri mängus pakuks paljudele tohutut rõõmu.

Roll mängus

Kuna Reus tegi oma niinimetatud lahkumismängu juba Bundesliga viimases voorus Darmstadti vastu ära (lüües seal ka karistuslöögist värava), siis on tõenäoline, et hoolimata oma ikoonilisest staatusest klubis, teda põhikoosseisus ei näe ning kaptenipaela kannab siiski Emre Can.

Kroos on aga seevastu kindel Reali põhimees ning keskvälja alustala. On suur šanss, et ta on finaalis üheks oma meeskonna võtmemängijaks.

Kuigi Reusi roll väljakul ei pruugi olla tema ametivennaga võrdluses sama suur, siis tema isikukultus kogukonnas on isegi suurem. Võime olla kindlad, et selline narratiiv sütitab nii meeskonna kui Borussia kollase müüri, mis toob Londoni kuulsaimatele tribüünidele üle 25 000 toetaja.

Kõhklemata võib öelda, et sellest õhtust kulmineerub emotsionaalne suure ja väikse lahing. Kuigi vaid üks kahest legendist saab tõsta pea kohale ihaldatud Meistrite liiga karika, on nad mõlemad end juba rasvaste tähtedega vutiajalukku kirjutanud.