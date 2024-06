Põhja-Tallinnasse kerkiv padelikeskus valmib selle aasta lõpuks

Arco Vara juht Miko Niinemäe ütles pidulikul tseremoonial, et antud ala arendamiseks sõlmitud kokkulepe arendaja ja linna vahel ulatub tagasi 1999. aastasse ning tänaseks on projekt jõudnud olulise verstapostini, sest veebruaris alustatud hoone ehitus valmib plaanitult hilissügisel.

„Tallinna Linnavaraamet on näidanud üles suurepärast koostööd, tänu millele on ühiskondliku suunitlusega ehitise rajamine olnud võimalik. Loome projekti kohalikule elanikule ja spordi harrastajale, toomaks Põhja-Tallinnasse paremaid sportimisvõimalusi,“ rääkis kinnisvaraarendaja juht üritusel.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja nentis, et spordi tegemise võimalusi ei ole kunagi liiga palju. „Sellised julged erasektori plaanid ja investeeringud ei ole eriti tavalised. Ehkki Tallinna linn on spordivaldkonna investeeringuid teinud omajagu ja teeb seda ka edaspidi, siis see ei tähenda, et nüüd peaks tegema vähem, vaid seda, et koos teeme rohkem,“ kommenteeris abilinnapea.