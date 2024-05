Hispaania meedia: Baskonia pakkus Raiestele uut lepingut

Väljaanne El Correo kirjutab, et 25-aastane Raieste on Baskonia jaoks oluline lüli, sest aitab täita kohustuslikku kvooti. Nimelt peab igal Hispaania meistriliiga klubil olema vähemalt neli nn. kohaliku korvpallipassiga mängijat, kes on vähemalt kolm aastat kuulunud mõne Hispaania meeskonna noortesüsteemi.