DELFI VIDEO SARDIINIAST | Rally2 arvestuse neljas mees Linnamäe: nägin, et ka mul on võimalik siin kiiresti sõita

Eestlase päeva võib mõneti lõigata kaheks. Esimestel läbimistel ta kiirematie tempos ei püsinud, aga teistel läbimistel Toyota Yaris Rally2 lippas hästi, mistõttu ta võitis kolmanda kiiruskatse ja oli neljandal neljas. „Tundub, et autole sobisid teise läbimise tingimused rohkem, sest oluliselt lihtsam oli sõita ja masinat paigutada. Esimestel läbimistel oli pidamine kehv, siis [auto] ei teinud seda, mida oleksin tahtnud,“ rääkis 25-aastane rallisõitja.

Linnamäe oli katsevõiduga rahul. „Meil pole ajalooliselt siin rallil väga hästi läinud - see oli positiivne motivatsiooni boost. Nägin, et ka mul on võimalik siin kiiresti sõita,“ märkis Linnamäe, kelle sõnul polnud teeolud Rally2 autode tuleku ajaks kuigi hullud.