DELFI VIDEO | Märt Tammearu Final Four’i lootustest: kõige tähtsam on oma ära teha. Kui ise jamame, pole mõtet punkte lugeda

„Võitsime üsna kindlalt, mida pidimegi tegema. Tuleb nüüd loota teiste riikide peale, kes meid ka aitaksid,“ rääkis Eesti võitu 11 punkti panustanud nurgaründaja Märt Tammearu. „Pidime omad asjad korralikult ära tegema. Julgen öelda, et olime kvaliteedilt parem võistkond, kui meil vastas oli.“

Kuldliiga uue süsteemi tõttu on veel reede õhtul vara öelda, kes Final Fouri lisaks korraldajale Horvaatiale pääsevad. Kõige kindlam on hetkel tšehhide seis. Nagu varemgi kirjutatud, hakkab lõpuks lugema iga mängu geimi iga punkt.

Kui palju mehed ise tabelit jälgivad ja punkte loevad? „Silver (Maariga) tegime igasugu arvutusi juba,“ muigas Tammearu. „Kõige tähtsam on omad mängud ära teha. Kui ise jamame, mis siis enam punkte lugeda. Ma arvan, et veel pühapäeval pärast meie viimast mängu pole ka veel kõik kindel. Seis on keeruline, aga loodame.“