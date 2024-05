FOTOD | Valusa kaotuse saanud Eesti jalgpallinaiskonna peatreener: olen tüdrukute pingutuse üle uhke

Eesti jäi 0:1 kaotusseisu 7. minutil, kui skoori avas Fortesa Berisha. Viigiväravani jõuti kümme minutit hiljem, kui Lisette Tammik mängis end paremal äärel oskuslikult vastasmängijast mööda, tsenderdas nahkkera värava alla ning sealt suunas Kairi Himanen selle peaga väravasse.

Poolaja teises pooles oli kaks suurepärast võimalust Kelly Rosenil, kelle esimese pealelöögi vastaste puurilukk tõrjus ja kelle teine löök vuhises napilt üle värava ristnurga.

Kohtumise teisel üleminutil lõpetas albaanlannade kiirrünnaku väravaga Šveitsi klubi Baseli poolkaitsja Qendresa Krasniqi.

Lisaks Eestile ja Albaaniale kuulub 2025. aasta EM-i valiksarja C-liiga ehk kolmanda tugevusgrupi viiendasse alagruppi Luksemburg. Valiksarja avakohtumise pidas Eesti aprilli alguses, kui jäi võõrsil Albaaniale alla tulemusega 0:2.

Järgmine mäng ootab meie koondist 12. juulil, kui võõrsil minnakse vastamisi Luksemburgiga. Neli päeva hiljem võõrustatakse Luksemburgi Tartus Tamme staadionil.

„Uhke tunne on tegelikult tüdrukute pingutuse üle. Selle taha küll midagi ei jäänud, et keegi poleks endast maksimumi andnud. Kahjuks oli see hiline värav see, mis meile neid kolme punkti tabelisse juurde ei toonud,“ ütles Kapper Soccernet.ee otseülekandes.

„Löömata võimalused kripeldavad. Ka eelmisest mängust jäid need kripeldama, aga Luksemburg ootab ees. Küll me järgmises aknas saame selle sihiku paika.“

Miks läks teisel poolajal mäng pigem Albaania kätte? „Aimasime, et see võib juhtuda. Seal mängis rolli võibolla see, et me ei taastunud piisavalt kiiresti ära või oli see surve, mis Albaania poolt tuli, meie jaoks lihtsalt natuke üle jõu käiv. Me ei suutnud palle õigetesse tsoonidesse puhastada. Pall ei jäänud ülesse püsima. Midagi aeg edasi, seda rohkem surusime me enda mängu peale ning lõpus olid meil veel mingid poolikud võimalused.“