Miks on jalgpallis osa särginumbreid ajalooliselt seotud mõne kindla positsiooniga?

Meie lugeja Tarmo saatis meile selleteemalise küsimuse: „Miks on mõned positsioonid suisa nii selgelt särginumbriga seostatud, et neid positsioone kutsutakse vahel lihtsalt numbri järgi? Näiteks saame ju kohe aru, millist rolli väljakul mõeldakse, kui räägitakse number kümnest või number kuuest.“

Seega – miks on osa särginumbreid ajalooliselt seotud kindla positsiooniga? Vastab Jalka peatoimetaja Raul Ojassaar:

„Jalgpalli algusaegadel särginumbreid ei kasutatud – see tava hakkas juurduma alles eelmise sajandi teisel ja kolmandal kümnendil, kuid näiteks Inglismaal muutusid need kohustuslikuks alles hooajal 1939–40, MM-finaalturniiril kasutati särginumbreid esimest korda 1950. aastal.

Euroopast tollal eraldatud Lõuna-Ameerika jalgpallis arenes positsioonide nummerdus aga pisut teistmoodi. Argentinas oli küll algne 2-3-5 samasuguse nummerdusega nagu Inglismaal, kuid kuna seal arenesid levinuimad formatsioonid teisiti (vahepeal käisid läbi 3-2-2-3 ja 3-2-5, enne kui jõuti 4-4-2 ja 4-3-3 juurde), erinevad sealsed numbritavad Euroopa omadest pisut. Argentinas on keskkaitsjate numbrid enamasti 2 ja 6, äärekaitsjad 3 (vasakul) ja 4 (paremal). Number 5 on Argentina süsteemis kaitsev poolkaitsja. Brasiilia süsteem sarnaneb number 5 rolli poolest Argentina omaga, aga seal on keskkaitsjad 3 ja 4, äärekaitsjad 2 ja 6.