Kui soovime rääkida järgmisel nädalal Roomas algava EM-i medalilootustest, tuleb vaadata eelkõige kümnevõistlejate ja 400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi suunas. 32-aastane Mägi alustas hooaega Eugene’is ajaga 48,85 ja ütles pärast seda, et peaks minema nüüd iga stardiga paremaks, kõige tähtsam on parandada distantsi esimest poolt, et ei tuleks jälitamist alustada liiga kaugelt.