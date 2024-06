PINGERIDA | Millised on jalgpalli Eesti meistriliiga ajaloo 17 kõige kallimat müügitehingut?

1. Meistriliiga üleminekute puhul on arveldatud eurodes, USA dollarites, Suurbritannia naelades, Norra kroonides, Taani kroonides ja paljudes muudes valuutades. Liiati on raha väärtus aja jooksul muutunud, sest 3.50 kümme aastat tagasi oli hoopis midagi muud kui 3.50 täna. Seetõttu konverteerisin kõik summad eurodesse ja lisasin arvutuskäiku inflatsiooni. Kindlasti pole seepärast kõik rahasummad päris täpsed, aga selliselt lähenemine tundus kõige õiglasem.

3. Paskotši kaasusest kinni haarates ... Enamasti on üleminekutasudes sees ka edasimüügiklausel. Aga kuna need summad pole kuigi avalikud ja paarikümne aasta taguseid klausleid on keeruline välja uurida, siis neid summasid ma ei arvestanud. Tundus aus, sest muul juhul oleks liialt puusalt paugutamine. Paari nime puhul mainin ka ära, et tegelik üleminekutasu on kindlasti suurem.