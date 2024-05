Urmo Aava: mõelge korraks Eesti rahvaarvule ja meie sõitjate arvule MM-sarjas... Ei tundu loogiline!

„Mina olen alati veendumusel, et Ott võidab. Eestlane ei saagi midagi muud uskuda,“ rääkis eilses „Kuues käik“ podcastis Rally Estonia üks korraldajatest ning MM-sarjas kohtunikuametit pidav Silver Kütt. „Seda on varasemalt juhtunud mitmeid kordi ning ma usun, et see õnnestub taas. Paraku, nagu igal spordialal, on ka siin mingi osa õnnel ja tehnika vastupidavusel. Aga tal on kõik oskused olemas, et see etapp võita. Eks paistab. Uus formaat. Näis, kuidas see võistlejate ja tiimide jaoks töötab.“