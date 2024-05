DELFI VIDEO SARDIINIAST | Romet Jürgenson: natuke on veel kogemust vaja, et saaks i-le täpi panna

Kahe etapi järel 55 silmaga juunior WRC-sarjas liidrikohta hoidev Jürgenson tõdes, et Sardiinia ralli ei saa olema kergete killast. „Tuleb keeruline katsumus, arvestades, mis numbriga ma tagant tuleme. Päris palju autosid on ees ja ei oskagi väga midagi oodata. Paljude jaoks on see uus kogemus. Eks ole näha, kuidas asi areneb,“ analüüsis Jürgensi Sardiinia ralli eel.