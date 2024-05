Eesti Korvpalliliidu uus peasekretär Gerd Kiili: eesmärk on tuua koju 2029. aasta Euroopa meistrivõistlused

Gerd on korvpallimaastikul tegutsenud väga kaua, alustades sellest, et mängis ise 10 hooaega meeste meistriliigas, kuni selleni, et oli 2007. aastani ka meistriliiga tegevjuht. Gerd räägib, kuidas tal on esimesed kuud uuel ametipostil möödunud, mis muudatused on juba ette võetud ning millised Eesti Korvpalliliidu tulevikuplaanid.

Varasemalt on Gerd olnud lisaks korvpalliliidu meeste meistriliiga tegevjuhile ka Balti Liiga tegevjuht ning samuti on tal pikaaegne kogemus Sportlandi Eesti AS tegevjuhina. Ta kuulus korvpalliliidu juhatusse aastatel 2012-2022. Otsus võtta vastu uus töökoht Eesti Korvpalliliidu peasekretärina Gerdil pikemat mõtlemist ei vajanud.

„See on meeliülendav tunne, aga ka ärev on astuda nendesse kingadesse, sest tõesti korvpall elab väga häid aegu,“ lisab Kiili. Eelmise peasekretäri Keio Kuhi ametist lahkumise põhjuseks tõi Gerd välja, et see oli Keio enda otsus. „Eks iga asi saab ükskord otsa!“ sõnab ta.

Podcastis tuli juttu ka välismängijate piirarvust Eesti klubides ning Gerd selles osas muret ei tunne. „Palju välismängijaid, see pole probleem ja pole aktuaalne. Täna ei näe probleemi.“

Kiili on peasekretäri ametis olnud nüüdseks kaks kuud ning selle aja jooksul on korvpalliliidus tehtud mitu suuremat otsust. Esimeseks suuremaks otsuseks oli Keila ühinemine Tallinna Kaleviga. „See on juriidiliselt tänaste reeglite järgi tehtud otsus. Mõned fännid on kirjutanud sellel teemal, aga ma jätaks selle teema sinna.“

Teine Gerdi ametiajal tehtud otsus on Reinar Halliku klubi mitte lubamine meistriliigasse. „See oli selline kompamine nende poolt, kas nad päriselt oleksid olnud valmis tulema, las Hallik vastab sellele.“