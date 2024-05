Rahvusvaheline jäähokiliit Venemaa kurioosumist: me ei peaks teisi nende arvelt karistama

Taoline punktide jagamine on tekitanud hokiriikides laialdast kriitikat. Sõna võttis ka endine IIHF-i kommunikatsioonijuht Szymon Szemberg, kelle hinnangul on viimane aeg muutusteks.

„Peame Venemaa koondise edetabelipunktid keelu ajaks külmutama. Nad peavad saama igalt MM-turniirilt null punkti. Maailma edetabel on kehtestatud ainult nendele riikidele, kes kaasa mängivad,“ sõnas ta.

IIHF-i president Luc Tardif andis lootust, et punktisüsteem on peagi muutumas. „Komisjon uurib olukorda ja teeb seejärel ettepaneku, kas ja kuidas reegleid muuta. Me ei peaks Venemaa arvelt karistama MM-il osalevaid riike,“ rõhutas Tardif.