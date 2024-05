DELFI VIDEO | Kristin Tattar ja Karl-Erik Taukar hullutavad juulis Eesti publikut ainulaadse tiimivõistluse raames

Võistluse üks peakorraldajatest Mattias Vutt kutsub kõiki juuli lõpus Tallinna Lauluväljakule. „Põhjuseid, miks siia tulla on palju. Üks peamine neist on ka tiimivõistlus, kus me toome pealtvaatajateni discgolfi magusaima osa. Kui tavaliselt kestab discgolfi võistluspäev ligi 10 tundi, siis nüüd on võimalik nädala sees pärast tööpäeva lõppu näha kolme tunniga ära 24 maailma parimat mängijat. Seda kõike laulukaare juurest, kus saab süüa ja juua ning Karl-Erik Taukar bändi kuulata,“ sõnas Vutt.