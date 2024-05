Tehisintellekt ennustas teivashüppestaari Duplantise võimete lage. „Kõlab nagu unistus“

Juba aastaid spordiala tippu kuuluv Duplantis on karjääri jooksul püstitanud kaheksa maailmarekordit. Neist viimase hooaja esimesel Teemantliiga etapil Hiinas Xiamenis, kus ta ületas kõrguse 6.24.

Et teada saada, kus on Duplantise võimete lagi, võttis Rootsi Olümpiakomitee koos oma partneri Svenska Speliga kasutusele tehisintellekti. Selle analüüside kohaselt on rootslane võimeline ületama tulevikus kõrguse 6.51.