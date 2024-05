Sardiinia MM-ralli võtmeks on laupäev, kui läbitakse kokku 149 kiiruskatsekilomeetrit ning seda ilma hoolduspausita. Päeva keskel, pärast neljandat kiiruskatset, toimub rehvi vahetus, ent see on ka kõik.

Samas on teada, et laupäevased kiiruskatsed on autode ja sõitjate jaoks väga rasked. „Need on ühed kõige keerulisemad kiiruskatsed, mida olen seni kohanud,“ hindas WRC 2 arvestuses sõitev Robert Virves pärast rajaga tutvumist. Teed on kitsad, kivised, käänulised…