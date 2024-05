KUULA | „Jalgpallistuudio“: Vassiljev lõpetab koondisekarjääri, rahvusmeeskond sai Henni näo ja Levadia võitis karika

Nädala õnnestuja oli Levadia, kes tuli tänavu karikavõitjaks. Nädala pettumus omakorda Paide, kes kaotas nädala jooksul kahel korral Levadiale. Kas see on okei, et Paide peatreener Ivan Stojkovic iga matši järel räägib, et tema paika pandud plaan oli hea, aga mängijad kehvad.