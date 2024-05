Kuiv ajastu. French Open kehtestas ülemeelikute fännide ohjeldamiseks alkoholikeelu

Tänavusel turniiril on mitu fännidega seotud vahejuhtumit. Näiteks belglast David Goffinit sülitati nätsuga ning naiste tiitlikaitsja Iga Swiatek noomis võidu järel liiga häälekaid fänne. Nüüd otsustasid korraldajad, et nende karikas sai täis.

„Meil on hea meel, et inimesed vaatavad tennist väga entusiastlikult ja fännid näitavad üles emotsioone. Kuid on piirid, millest üle minna ei tohi. Peame mõned asjad panema paika. Kui seni oli alkoholi tarbimine tribüünidel lubatud, siis enam mitte,“ lausus Mauresmo, kes sportlaskarjääri vältel jõudis olla ka maailma esireket.