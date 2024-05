Ussõki ja Fury kordusmatš toimub selle aasta lõpus

„Ma ei poksi seepärast, et mul pole raha, vaid seepärast, et mulle meeldib see,“ lausus Fury. „Olen mõne kuu pärast 36 ja olen lapsest saati poksinud. Kus see kõik lõpeb? Ühel hetkel on sul kirjas 100 matši, sul on ajukahjustus ja oled ratastoolis. Aga seni kuni mulle see mäng meeldib, jätkan selle tegemist. Ja kui ühel hetkel see lembus kaob, siis pakin asjad kokku.“