Eesti tippjooksja Kivistik lõpetas sportlastee, viidates puukborrelioosist ja koroonavaktsiinist tekkinud vaegustele

„Ma ei oska kirjeldada, mis mu organismis toimus, aga sain aru, et midagi on valesti. Aga lootsin, et äkki on lihtsalt kehv päev ja läheb üle. Aga kahjuks enesetunne ei paranenud,“ jätkas Kivistik, kes läks uuringutele ja peagi sai teada, et ta on nakatunud puukborrelioosi. „Täna võin öelda, et see on väga raske haigus ja teatud hulgal inimestel jäävad kõrvalmõjud aastateks, kui mitte eluks ajaks.“