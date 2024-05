Rallihooaja üllatusmees Fourmaux: meie eesmärk on tõusta tagasi poodiumile

2022. aastal Ford Puma Rally1 masinat roolinud Fourmaux’l oli toona suuri probleeme masina finišisse toomisega, mistap mullu võistles ta WRC2 konkurentsis. Nii-öelda vaheaasta mõjus prantslasele suurepäraselt, sest ta on tänavu jõudnud kahel etapil poodiumile ning hooaja kokkuvõttes on ta Ott Tänaku seljataga neljandal kohal.

Sel nädalavahetusel toimuval Sardiinia etapil on Fourmaux ootused kõrged. „Sardiinia on üks rallidest, kus mul on kõige rohkem kogemusi. Kuigi sel aastal on katsekilomeetreid vähem kui mullu, siis ralli tuleb ikka raske. Konkurents on päris karm,“ ütles Fourmaux.

Tänavu on Sardiinias kavas ainult 16 kiiruskatset ning sõitjad läbivad kokku 266 kilomeetrit. Kui hooaja eel M-Spordi inimesed kuigi suurtest ootustest ei rääkinud, siis nüüd on vähemalt Fourmaux jutt märgatavalt ambitisioonikam.

„Uues formaadis on see nagu sprindiralli. Anname endast parima, et saada võimalikult hea tulemus. Langesime MM-sarjas neljandaks, kuid meie eesmärk on tõusta tagasi auhinnalistele kohtadele,“ lootis prantslane tema ees oleva Tänaku või Elfyn Evansi kinni püüda.

Sardiinia saar tervitas meeskondi suviselt palava ilmaga. „Võistlus tuleb raske, sest siin on tavaliselt väga palav. Ja teed on täis kive, mida tuleb vältida. Eriti katsete teisel läbimisel. See ralli on katsumus nii autodele, mehaanikutele, sõitjatele kui ka kaardilugejatele. Kuid kindlasti on seda etappi huvitav jälgida,“ lausus 29-aastane Fourmaux.

Sardiinia ralli algab reedel hommikuse testikatsega, päris võidusõiduks läheb päeva teises pooles.