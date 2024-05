FOTOD | 57 päeva olümpiani. Millal peab sportlane kandma Reet Ausi teksavormi, millal täna esitletud Nike’i rõivaid?

Pariisi suveolümpiamängude avamiseni jääb 57 päeva. Olümpia algab 26. juulil ja lõpeb 11. augustil. Millal peavad Eesti sportlased kandma ümbertöödeldud teksakangast vormi, millal Nike’i rõivaid?

EOK esindaja selgitas, et avatseremoonial on sportlasel kohustus kanda Reet Ausi toodangut, staadionil ja teistel võistlusareenidel Nike’i rõivaid, igal pool mujal on valik vaba. Väljaspool olümpiaküla ja olümpiarajatisi võivad sportlased käia ka oma tavariietes, kuid intervjuusid andes või viibides kohtades, kus nad võivad pildile jääda, tuleb kanda koondise lepingulisi rõivaid.

Seda ohtu, et Nike’i bränd mõne sportlase isikliku brändiga vastuollu läheks, ei ole, sest olümpia ajal ei tohi sportlased nagunii enda isiklikke sponsoreid eksponeerida. Näiteks poleks tennisist Anett Kontaveit, kel oli leping Lacoste’iga, tohtinud 2021. aasta Tokyo olümpial Lacoste’i rõivais käia ning Prantsuse firma poleks saanud kuidagi takistada ka Kontaveitil Nike’i riideid kandmast.

Team Estonia sportlastest astusid täna uutes Nike’i rõivastes lavale ujuja Eneli Jefimova, sõudjad Mikhail Kushteyn ja Johann Poolak, kõrgushüppaja Elisabeth Pihela, mitmevõistleja Risto Lillemets, parakettaheitja Egert Jõesaar ning olümpiavõitjad Erki Nool ja Gerd Kanter.

EOK pressiteate järgi on uute võistlusvormide lähtekohaks sportlane ja tema spetsiifilised vajadused parima tulemuse saavutamisel. Iga lõige ja disain põhineb 4D-liikumisandmetel, mis on algoritmide abil iga võistlusala järgi täpselt parajaks lihvitud. Võistlusvornud traditsiooniliselt Eesti sini-must-valges kombinatsioonis, kuid vaba-aja kollektsiooni on lisatud viitena mängude toimumiskohale tooteid, mis on tumesinises värvilahenduses.