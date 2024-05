Maailma esireket nahutas võidumängu järel fänne: rahasummad on suured ja iga punkt kulla hinnaga

„Vabandust, et selle teema üles võtan. Ma austan fänne, see ala on meelelahutus ja me teenime raha tänu teile. Kuid mõnikord on pingelises olukorras väga-väga-väga keeruline keskenduda, kui keegi punkti ajal või vahetult enne seda midagi karjub,“ lausus 22-aastane poolatar.

Swiateki sõnul on teema tõsine. „Panime kogu oma elu mängu, et saada paremaks mängijaks. Ja kui panused on kõrged ja rahasummad suured, siis isegi mõne punkti kaotamine võib kõike muuta. Palun teid, et te toetaks meid pallivahetuste vahel, kuid mitte nende ajal,“ lausus ta väriseval häälel. „Loodan, et ka selle teema üles võtmise järel te jätkate minu toetamist. Mulle meeldib siin mängida, aga samas ma tean, et mõned mängijad prantslastest fännidele ei meeldi.“