Kregor Zirk naasis pärast haigust võistlustulle

„Kokkuvõttes umbes selline ujumine nagu ma eeldasin,“ rääkis ujuja peale starti. „Vajutasin küll gaasi, kuid hetkel ei ole seda kiirust, et suurte poistega kõrvuti püsida.“

„Positiivne oli see, et finišiseina puudutades oli tunne, et võiksin ühe 100 meetri veel otsa panna,“ lisas Zirk, kes täna stardib oma põhialal 200m liblikujumises ning teeb kaasa ka kolmanda etapi Monacos.