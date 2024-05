Endine Milano Interi mängija tunnistas, et oli alkohoolik. „Koputasin põrgu väravatele“

2021. aastal profikarjääri lõpetanud Guarin on muuhulgas kuulunud ka värskelt Itaalia meistriks kroonitud Milano Interi koosseisu, keda mängija esindas aastatel 2011-2016. Pärast Itaalias veedetud perioodi siirdus Guarin Hiina Superliigase Shanghai Shenhua ridadesse.

Kolumbia jalgpalluri karjääri viimaseks koduklubiks jäi kodumaa tiim Millonarios, kus mängides hakkas Guarini elu kiiresti allamäge minema. Jalgpallur kannatas alkoholismi all ja sattus ka teistesse jamadesse. Muuhulgas vahistati ta 2021. aasta aprillis oma vanemate ründamise tõttu.

„Tegin palju vigu ja valesid otsuseid. Ma tegin haiget paljudele inimestele, sealhulgas oma perele ja sõpradele. Minust on sotsiaalmeedias mitmeid kohutavaid postitusi, kus olen alkoholi mõju all,“ vahendas The Sun mängija sõnu. „Ma olen koputanud põrgu väravatele. Nüüd tean, mis on õige ja mis vale. Ma kardan kahte asja: surma ja vanglasse sattumist.“