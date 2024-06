Jefimova treener Hein: kui Eneli olümpiamedalit ei võidaks, oleks see pettumus, kuid Pariisi olümpia pole ilmselt veel tema aeg

Jefimova isiklik rekord 100 meetris on 1.06,18 ning olümplaste seas on ta sellega Heina sõnul 16.–20. kohal. „Vaadates, kuidas naiste 100 m rinnuli ujumine areneb... Kui tulemus algab numbritega 1.06, siis Pariisis sellega kaugele ei jõua,“ tunnistas Hein. „Täna me finaalikohta ei oota, aga samas on see eesmärk.“