FOTOD | Taas Levadiale kaotamine pahandas Paide peatreenerit: harjutasime ühe asja kaks päeva jutti, aga ikka läks valesti

Paide peatreener Ivan Stojkovic oli pärast mängu ETV2 otsestuudios arusaadavalt pettunud. „Ettevalmistus oli hea ja kõik töötaski hästi. Aga lihtsalt heade ja tipptiimide vahe on selles, et tipptiimid mängivad kõik 90 minutit, aga lihtsalt head tiimid 85-86 minutit,“ rääkis ta.

15 mänguga 36 punkti kogunud Levadia on tabelis jätkuvalt esimesel kohal. Nõmme Kaljul ja Floral on 28 punkti, aga Kaljul on teistest kaks kohtumist vähem peetud. Paidel on neljandana 25 punkti.