„Matšpall“ | French Openi naiste finalistid juba ammu selged, meestes pole seis ammu nii põnev olnud

Kaia Kanepi (WTA 246.) ja Mark Lajal (ATP 207.) piirdusid French Openi kvalifikatsioonis ühe mänguga. Saates mängime ette Lajali telefoniintervjuu, mille ta andis teisipäeval Delfile ja kus kuuleb teda esimest korda kaotusmängust belglasele Joris de Loore`ile (ATP 198.) rääkimas. Ühtlasi avaldas Lajal oma lähituleviku plaanid ning ütles, kellele tema French Openil pöialt hoiab ja keda favoriidiks peab - etteruttavalt olgu öeldud, et see pole üks ja seesama mängija.

Saates on eritähelepanu all „vanakeste“ avaringi lahing Stan Wawrinka - Andy Murray (kõlab, nagu oleks neid mehi juba kunagi mängimas näinud? Kõlab õigesti, kuid aasta on 2024 ja need mehed ikka seisavad!), Rafael Nadal - Alexander Zverev ning Novak Djokovici ja Jannik Sinneri personaalküsimused - üks maadleb emotsionaalsete probleemidega, teine on silmnähtavalt tervisega kimpus.